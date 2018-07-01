У Игнашевича на ЧМ-2018 больше выносов, чем у Рамоса. Но испанец лучше россиянина по пяти другим показателям

ФИФА в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия опубликовала сравнительную статистику защитников Серхио Рамоса и Сергея Игнашевича.
Анализируется их выступление на турнире. Оба провели по три матча на чемпионате мира-2018 в составе своих национальных команд.
Испанец превзошел россиянина в пяти показателях (выигранные мячи, точность передач, количество передач, преодоленное расстояние и потерянные мячи). 38-летний Игнашевич лучше 32-летнего Рамоса по такому игровому компоненту, как выносы (18 против 4).
Статистика столпов обороны #ESP и #RUS– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.
Как сыграют сегодня?#ЧМ2018 #ESPRUS pic.twitter.com/84FaarZy4Z
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)
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