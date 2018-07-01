16:24 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

У Игнашевича на ЧМ-2018 больше выносов, чем у Рамоса. Но испанец лучше россиянина по пяти другим показателям

Сергей ИГНАШЕВИЧ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Сергей ИГНАШЕВИЧ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

ФИФА в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия опубликовала сравнительную статистику защитников Серхио Рамоса и Сергея Игнашевича.

Анализируется их выступление на турнире. Оба провели по три матча на чемпионате мира-2018 в составе своих национальных команд.


Испанец превзошел россиянина в пяти показателях (выигранные мячи, точность передач, количество передач, преодоленное расстояние и потерянные мячи). 38-летний Игнашевич лучше 32-летнего Рамоса по такому игровому компоненту, как выносы (18 против 4).

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //
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Как закончится матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия?
Победой Испании в основное время
55.3%
Победой Испании в дополнительное время
2.4%
Победой Испании в серии пенальти
0.8%
Победой России в основное время
24.8%
Победой России в дополнительное время
8.5%
Победой России в серии пенальти
8.1%
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