У Игнашевича на ЧМ-2018 больше выносов, чем у Рамоса. Но испанец лучше россиянина по пяти другим показателям

ФИФА в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия опубликовала сравнительную статистику защитников Серхио Рамоса и Сергея Игнашевича.



Анализируется их выступление на турнире. Оба провели по три матча на чемпионате мира-2018 в составе своих национальных команд.