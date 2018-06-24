Твиттер ЧМ-2018 поздравил Месси с 31-летием

Русскоязычный Твиттер чемпионата мира-2018 поздравил с днем рождения нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Сегодня, 24 июня. форварду "альбиселесте" исполняется 31 год.
Аргентинцы после двух туров на турнире в России занимают четвертое место в группе D, набрав 1 очко. Несмотря на это, команда Месси не потеряла шансов на выход в плей-офф. В третьем туре южноамериканцы сыграют с Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).
Поздравляем, Лео!🎂#ЧМ2018 #ARG pic.twitter.com/jFip5wVNzK– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 24 июня 2018 г.
Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ