Твиттер ЧМ-2018 поздравил Месси с 31-летием

Русскоязычный Твиттер чемпионата мира-2018 поздравил с днем рождения нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Сегодня, 24 июня. форварду "альбиселесте" исполняется 31 год.

Аргентинцы после двух туров на турнире в России занимают четвертое место в группе D, набрав 1 очко. Несмотря на это, команда Месси не потеряла шансов на выход в плей-офф. В третьем туре южноамериканцы сыграют с Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).

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