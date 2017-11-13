Тренер "Дженоа" не разговаривал с женой-шведкой после поражения сборной Италии

Главный тренер "Дженоа" Давиде Баллардини заявил, что перестал общаться со своей женой, гражданкой Швеции, после того, как сборная ее страны обыграла Италию (1:0) в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. Вместе с тем, специалист отметил силу соперника, выделив в их составе полузащитника Эмиля Форсберга.

- Я не говорил со своей женой с пятницы. Все эти дни она говорила мне: "Ты что, боишься?", - цитирует La Reppublica Баллардини. - Шведы наслаждались нашим состоянием, им нравилось видеть наши страдания.

Надеюсь, на этом их радость закончится. Раз Швеция обыграла Францию, Голландию и Италию, это говорит о том, что это честная и скромная команда, которая использует свои внутренние резервы. Кроме того, у них есть такие качественные игроки, как Форсберг.

Напомним, матч Италия - Швеция состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени."СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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