Травма Джаки оказалась несерьезной

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака сможет сыграть на чемпионате мира-2018. Как говорится в пресс-релизе федерации футбола Швейцарии, футболист получил сильный ушиб колена. Однако, вопреки различным сообщениям СМИ, он не был госпитализирован, а обследовался врачом команды.

– Я очень рад, – отметил Джака, когда вернулся в отель команды после МРТ. Игрок доволен, что многие домыслы были преждевременны, так как его семья была очень обеспокоена.

Футболист пропустит несколько тренировок, а также товарищеский матч против сборной Испании. Сроки, когда Джака вернется в строй, станут известны по ходу восстановления.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Швейцария в группе Е сыграет с Бразилией​, Коста-Рикой и Сербией​.

СМИ: Джака может не сыграть за сборную Швейцарии на ЧМ-2018 из-за травмы