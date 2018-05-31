СМИ: Джака может не сыграть за сборную Швейцарии на ЧМ-2018 из-за травмы

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака, возможно, пропустит чемпионат мира-2018 в связи с травмой. Игрок получил повреждение на тренировке.

Как сообщает Tages-Anzeiger, после единоборства на тренировке, которая проходила в Лугано, футболист покинул тренировочное поле, хромая. При этом ему не удалось покинуть поле самостоятельно - ему помогли врачи и партнер по команде Брель Эмболо.

Сборная Швейцарии на ЧМ-2018 сыграет в группе Е с командами Бразилии, Коста-Рики и Сербии.

Все о чемпионате мира по футболу-2018: все команды, расписание матчей, города и стадионы турнира