Тони Меола: "Франция показала выдающуюся организацию игры и дисциплину"

Экс-вратарь сборной США Тони Меола, приезжавший в России во время ЧМ-2018 в качестве комментатора, отметил, что на турнире были справедливые результаты. По его словам, Англия показала себя с хорошей стороны, но не использовала свои стандартные положения

– Я считаю, что результаты справедливые. Франция показала выдающуюся организацию игры и дисциплину, которые усилили эффект индивидуального класса их игроков, - цитируют Меолу "Известия". - Хорватия продемонстрировала самоотверженность и мастерство своих лидеров: Луки Модрича, Ивана Ракитича, Ивана Перишича и Марио Манджукича. Очень качественный футбол показала Бельгия. В матче за третье место она оказалась чуть лучше Англии, но обе команды играли с правильным настроем. Это была очень непростая игра. После проигрыша в полуфинале необходимо выйти и достойно сыграть – и это очень сложно. Но оба тренера и обе команды отлично выступили. Этот матч оказался одной из лучших встреч за третье место в истории чемпионатов мира, он стал достойным завершением турнира для обеих команд.

– С какой проблемой столкнулась английская команда в последних двух играх – полуфинале с Хорватией и матче за третье место с Бельгией?

– Мне кажется, ключевой момент для того, чтобы забить, прошел мимо Англии. Они не использовали свои стандартные положения. А ведь на этом ЧМ восемь из 12 забитых ими голов были проведены со стандартов, 75 процентов мячей пришлись с ударов со штрафных и пенальти. Но в целом я считаю, что они очень хорошо играли на протяжении всего турнира. В первый раз за долгое время это была английская команда, которая играла с каким-то удовольствием, с любовью к игре. И я надеюсь, что это – знак для будущего Англии.