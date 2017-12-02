Тите: "Бразилия - фаворит группы, но не нужно забывать и о других командах"

Главный тренер сборной Бразилии Тите отметил, что на чемпионате мира-2018 будет настраивать команду как на игры с фаворитами. "Селесао" в соперники во время жеребьевки группового турнира достались Швейцария, Сербия и Коста-Рика.

- Требования к игрокам перед матчами с Швейцарией, Сербией и Коста-Рикой будут такими же, как и к играм со сборными Англии или Испании. Нет никакой разнцы. Нам необходимо улучшить тактическую часть, хорошо подготовиться физически и справиться с психологическим давлением. Мы являемся фаворитами группы, но не нужно забывать и о других командах.