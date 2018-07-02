Тиагу Силва: "В матче с Мексикой мы провели феноменальную игру"

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва назвал непростыми погодны условия, в которых его команда обыграла Мексику (2:0) в 1/8 финала чемпионата мира. Игрок обороны подчеркнул, что выход в четвертьфинал нельзя считать достижением.

– Было тяжело выиграть из-за погодных условий, – цитирует ТАСС Силву. – У нас был сильный соперник, мы неспешно входили в игру в техническом плане. В психологическом плане нам было важно настроиться на игру, собраться, прочитать мысли друг друга, проявить свою ментальность. В итоге мы провели феноменальную игру.

Сейчас мы должны отдохнуть и двигаться дальше, потому что пока еще ничего не добились. С каждой игрой мы становимся лучше, демонстрируем свой потенциал постепенно, по нарастающей. Это должно позитивно сказываться на нашей команде.

В четвертьфинале ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет с Бельгией. Встреча состоится 6 июля на стадионе "Казань Арена".

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