Такого от матча сборной России и Египта не ожидал даже Романцев

Бывший тренер сборной России Олег Романцев рассказал, что удивило его в матче чемпионата мира между нашей национальной командой и Египтом (3:1).

- Вот чего я не ожидал от этого матча, так это того, что он вызовет такую бурю всенародного ликования. Было понятно, что победа над египтянами будет шумно отмечена. Но такой вулканической радости и такого счастья трудно было предвидеть, - отметил Романцев в своей колонке для "СЭ". - Я думаю, таким оглушающим отклик на успех сборной стал еще и потому, что народ устал от вечных передряг, которые сопровождают нашу команду уже который год: от убогого рейтинга, от вопроса "а что же дальше?!". А тут две победы подряд! Да еще под руководством своего тренера, а не закордонного спасителя с космическими цифрами в контракте! Согласитесь, что наша группа на чемпионате в Бразилии было нисколько не сильней нынешней.

Напомним, что на чемпионате мира-2014 в Бразилии соперниками нашей команды по групповому этапу были Бельгия, Алжир и Корея. В своем квартете россияне заняли последнее место, набрав два очка.

Сегодня сборная Россия оформила выход в плей-офф чемпионата мира, благодаря победе Уругвая над Саудовской Аравией (1:0). После двух туров наша команда идет на первом месте с шестью очками. Впереди - заключительная игра против уругвайцев (25 июня, Самара).

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты

Колонку именитого тренера Олега Романцева можно прочесть здесь.