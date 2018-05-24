"Так, все понятно, теперь с этим надо "переспать". Ромащенко - о спорах с Черчесовым

Первый помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко в интервью "СЭ" отметил, что к работе нужно быть готовым в любую секунду, даже во время отпуска. По словам тренера, его оценки с Черчесовым кардинально почти никогда не расходятся.



– У вас с Черчесовым схожие взгляды на футбол? Спорите часто?

– Много точек соприкосновения нашли сразу. Сейчас, когда работаем в сборной, бывает – он на стадионе, я дома, мне надо все игры посмотреть или наоборот. Или он в ложе, а я на трибуне. В перерывах матчей всегда обмениваемся мнениями. И почти никогда не бывает, чтобы наши оценки кардинально расходились. Вот что значит годы работы вместе и схожие взгляды.

Когда ты работаешь с Черчесовым – трудиться надо много и быть готовым к этому в любую секунду, даже в отпуске. В руках – всегда планшет. Помню, когда работали в одном из клубов, в период межсезонья возникла одна ситуация. В отпуске отдыхали с семьей, и вдруг жена зовет: "Саламыч звонит!" Набираю: "Я тебе скинул футболистов, посмотри. Как сможешь – дай оценку". Отложил в сторону семейное мероприятие и несколько часов подряд посвятил просмотру футболистов. Написал ему. Он ответил: "У меня точно такие же оценки по этим игрокам".

– Повышенные тона в ваших дискуссиях с ним случались?

– Бывают обсуждения, касающиеся тренировочного процесса – допустим, подготовки к завтрашнему дню. Иногда они продолжаются очень долго. Саламыч считает, что нужно сделать так, я – иначе. Иногда разгорячимся, и тут он говорит: "Так, все понятно. Теперь с этим надо "переспать", и завтра утром соберемся снова". На завтраке, с улыбкой: "Юрич, какие идеи?" И тут уже быстро приходим к общему знаменателю (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Мирослава Ромащенко - здесь