18:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Супермаркеты массово отказываются от продажи бутылок ЧМ-2018, способных вызвать пожар

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Ряд российских супермаркетов сняли с продажи бутылки питьевой воды, выполненные в форме футбольного мяча. Как сообщает РИА "Новости", с сегодняшнего дня "футбольную" воду не продает ритейлер "Лента", ранее от продажи отказался "Ашан". X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") и "Магнит" не запускали данные бутылки в продажу.

Ранее стало известно, что бутылки питьевой воды, выполненные к чемпионату мира-2018 в форме мяча, могут вызвать пожар, поскольку стенки полной бутылки выполняют эффект лупы.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей

Дополнительная информация

https://ria.ru/society/20180601/1521882540.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Бедный производитель теперь возненавидит футбол, а люди просто хотели сделать мир чуточку оригинальнее) Такие бы бутылки детям и алкашам очень понравилось пинать на улицах))

18:25

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