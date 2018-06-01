Супермаркеты массово отказываются от продажи бутылок ЧМ-2018, способных вызвать пожар

Ряд российских супермаркетов сняли с продажи бутылки питьевой воды, выполненные в форме футбольного мяча. Как сообщает РИА "Новости", с сегодняшнего дня "футбольную" воду не продает ритейлер "Лента", ранее от продажи отказался "Ашан". X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") и "Магнит" не запускали данные бутылки в продажу.

Ранее стало известно, что бутылки питьевой воды, выполненные к чемпионату мира-2018 в форме мяча, могут вызвать пожар, поскольку стенки полной бутылки выполняют эффект лупы.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей