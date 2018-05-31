К ЧМ-2018 выпущены бутылки, способные устроить пожар. Видео

Российский производитель питьевой воды выпустил к чемпионату мира-2018 бутылку воды в форме футбольного мяча. Интересная, на первый взгляд, задумка может привести к серьезным последствиям. Дело в том, что форма бутылки превращает ее в линзу, из-за которой может случиться пожар.

Как сообщает "Фонтанка", первые пострадавшие купили новинку и поставили на пол в офисе. Когда в окна заглянуло солнце, около бутыли появился заметный дымок, запахло паленым ламинатом. Оказалось, что сфокусировавшись через наполненный водой пластиковый шар, световой пучок быстро прожигает все, куда падает.

- Конечно, форма влияет. Вы лупу-то держали в руке в детстве? Сферическая линза идеальна. А обычная бутылка – это половинка от нее, цилиндрическая линза, – отметил Виктор Карасев, преподаватель кафедры общей физики СПбГУ. – Как утверждал Плутарх, Архимед при помощью линз и солнца поджег римский флот, который осадил Сиракузы. Все эти явления описывает наука – геометрическая оптика, которой 2000 лет.

- Если сравнивать сферу и цилиндр, то обычная цилиндрическая бутылка фокусирует свет только в одной плоскости. А сферическая линза – в двух плоскостях, и аккумулирует большее количество энергии, – добавил физик-популяризатор Артем Коржиманов.

PR-менеджер компании-производителя Наталья Заславская точное число выпущенных "огненных бутылок" раскрывать не стала. По ее словам, продукт, выпущенный в упаковке шарообразного формата, соответствует всем принятым международным и отечественным нормам и стандартам.

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