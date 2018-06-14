Супергол Черышева. Разбор момента

Разбираем, как Денис Черышев забил красивейший гол в ворота сборной Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира-2018.

Четвертый гол сборной России в матче с Саудовской Аравией по большому счету похож на третий в том плане, что уровень сопротивления, оказанный аравийцами, был, называя вещи своими именами, просто никаким. Ситуация снова была совершенно стандартной – российская команда выполняла штрафной удар со своей половины поля. По всему было видно, что Сергей Игнашевич будет делать длинную передачу вперед на Артема Дзюбу, а тот пытаться принять мяч или сбросить его партнеру.

Россия - Саудовская Аравия: дубль Дениса Черышева.

Форвард даже показал, в какую зону попытается это сделать, и в ней уже находился Денис Черышев, готовый подобрать мяч.

Россия - Саудовская Аравия: дубль Дениса Черышева.

Россия - Саудовская Аравия: дубль Дениса Черышева.

Так и вышло – Дзюба сбросил мяч на хавбека "Вильярреала", тот подработал его, ворвался в штрафную и внешней стороный стопы пробил точно в дальний верхний угол без единого шанса для вратаря.

Россия - Саудовская Аравия: дубль Дениса Черышева.

Россия - Саудовская Аравия: дубль Дениса Черышева.

Россия - Саудовская Аравия: дубль Дениса Черышева.

Несомненно, один из претендентов на звание лучшего гола турнира, пусть сыгран только один мяч. Ну а аравийцы, очевидно, поймали синдром аутсайдера – когда невысокого класса команда, пропустив пару голов, разваливается и позволяет делать с собой сопернику все, что угодно. (Дмитрий ГИРИН)

Как забивал Газинский. Разбор первого гола России на ЧМ-2018 // Как забивал Черышев. Разбор момента // Как забивал Дзюба. Разбор момента

Россия - Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира-2018

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