Станислав Черчесов: "Все маленькие болячки в сборной России ушли в сторону"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции рассказал о состоянии здоровья футболистов команды в преддверии матча открытия чемпионата мира с Саудовской Аравией, который состоится в Москве в четверг.

- Все ли здоровы?

- Все сегодня тренировались, все готовятся к игре, что на не может не радовать. Все маленькие болячки ушли в сторону. - Как прогресс Антона Миранчука, который еще недавно играл в Эстонии? - Не хочу повториться, но видел его в Лиге Европы в Эстонии против Славии Прага. Тогда еще приметил. Прогресс радует, но не удивляет. Его потенциал таков, что при правильном отношении к себе он будет расти. Что он и делает.

- В декабре многие думали, что группа А будет самой легкой на чемпионате мира. Потом у многих мнение изменилось. Вам важна первая победа на чемпионате? И насколько важен для команды Мариу Фернандес?

- Мы не можем влиять на мнения. Можем только игрой подчеркнуть, какая у нас группа. С первого дня обсуждаем соперников, и из моих уст никогда не звучало, что хоть в одной группе есть слабая команда. Есть первая игра, которая накладывает отпечаток. Что касается Марио Фернандеса, то уже чувствуется, что он реально в коллективе. Чувствует себя великолепно, готов к игре, и на сегодняшней тренировке показал, что готов в ней участвовать. (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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