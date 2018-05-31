00:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Все идет своим чередом"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Австрии (0:1) отметил, что команде не хватало свежести. По его словам, к следующей игре с Турцией (5 июня) игроки будут готовы лучше.

- Результат нужен всегда, подготовка это или еще что-то. Хотели выиграть, но, к сожалению, проиграли,  – заявид Черчесов в эфире "Матч ТВ". – Планировали, что многие сыграют 60 минут. Ноги подсаживались, сбор подходит к концу. Единственная вынужденная замена – Фернандес. Если бы не она, выпустили бы Газинского вместо Зобнина. Скорость мышления бывает на свежести, но мы были не такими свежими, как этого бы хотелось. Понятно, что 12 дней мы отработали, чтобы они дали нам свежесть в дальнейшем. Все идет своим чередом, следующая игра с Турцией, к ней мы подойдем более свежими. Были хорошие проходы, но мы не могли перекинуть первого игрока, не было первого паса. Не говорим про забитые голы, говорим про завершение. Нам нужно поработать над последним пасом.

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