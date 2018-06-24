Станислав Черчесов: "Состав на Уругвай будет оптимальным, выбирать соперника по плей-офф не имеем права"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне заключительного матча группового турнира чемпионата мира против Уругвая сказал, что не собирается давать отдых лидерам. Напомним, российская команда уже обеспечила себе выход в плей-офф, обыграв на старте турнира Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).

Станислав Черчесов: "Играли и с Испанией, и с Португалией. Оба раза выглядели достойно"

– Вы внесете много изменений в состав?

– Мы готовимся к этой игре так же, как к другим. Понятно, что вышли в плей-офф, но это ни о чем не говорит. При этом важно, что подскажет медицинский штаб. И перед первым, и перед вторым матчем мы ориентировались на то, кто лучше готов и может дать результат. Специальных замен делать не собираемся.

– Повлияют ли на ваше решение по составу желтые карточки, которые есть у Головина и Смолова?

– Если повлияет, то на один процент, не более. Мы не имеем права, да и не можем выбирать соперника из другой группы, потому что они играют после нас. Никаких подсчетов не ведем, не собираемся вести. Состав будет оптимальный. (Дмитрий СИМОНОВ)

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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