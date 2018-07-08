Станислав Черчесов: "Сборной России удалось не только поверить в себя, но и влюбить"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что своим выступлением на чемпионате мира команда заставила болельщиков думать о себе по-другому. Российская сборная дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, 1:3 - по пенальти).

- Перед этим чемпионатом мира не было особой уверенности среди общественности в России по поводу вашей команды. Это помогло вам дойти до такого высокого уровня, или, если бы в вас больше верили, вы бы дальше прошли?

- Вы можете удивиться, но я стараюсь быть информированным, но ни в одну сборную, которая играла на чемпионате мира, ни одна своя страна не верила. Наверное, это принцип. Критика - это вещь такая, как к ней относиться... Главное, мы в себя верим. И просить кого-то в нас верить мы не можем. Только работой можем заставить в себя поверить, и не просто поверить, а влюбиться. Нам это удалось. Сейчас вся страна знает, что такое сборная России, и, надеюсь, что мы повернули сознание в лучшую сторону. (Игорь РАБИНЕР)

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