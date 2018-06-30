Станислав Черчесов: "Сборная России изменилась, потому что жизнь заставила"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира с Испанией рассказал, почему российской команде пришлось изменить игровую модель.

– Вы играли в ноябре с Испанией, но с тех пор ваша команда сильно изменилась, а испанская осталась без тренера.

– Мы изменились, не потому что хотели какие-то изменения делать, а потому что жизнь заставила, – сказал Черчесов. – Три игрока выпали, надо было делать поправки. Сейчас в турнире играем, и с теми изменениями, которые произошли, добились промежуточного успеха.

У сборной Испании за пару дней поменялся тренер, не знаю, по какой точно причине. Это вопрос к испанцам. Но мы видим, что они тоже игру поменяли. Игроки могут быть те же, но функции могут измениться. У некоторых игроков – изменились. Видно было даже после 20 минут. Мы внимательно это изучаем и делаем для себя какие-то поправки. То был контрольный матч, сейчас официальный, это две разные вещи. (Игорь РАБИНЕР)

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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