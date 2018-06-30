Станислав Черчесов: "При Йерро Испания играет иначе, чем при Лопетеги"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании вспомнил товарищескую игру против этого соперника, состоявшуюся осенью 2017 года и завершившуюся вничью – 3:3. По словам специалиста, против такого соперника сложно найти варианты игры.

– Испанцы играют в понятный нам футбол – цитирует официальный сайт ФИФА Черчесова. – Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся. Мы играли против сборной Лопетеги и видим изменения при Йерро. Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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