Станислав Черчесов: "При Йерро Испания играет иначе, чем при Лопетеги"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании вспомнил товарищескую игру против этого соперника, состоявшуюся осенью 2017 года и завершившуюся вничью – 3:3. По словам специалиста, против такого соперника сложно найти варианты игры.
– Испанцы играют в понятный нам футбол – цитирует официальный сайт ФИФА Черчесова. – Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся. Мы играли против сборной Лопетеги и видим изменения при Йерро. Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому.
Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)
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https://ru.fifa.com/worldcup/news/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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