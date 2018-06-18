Станислав Черчесов: "Победу над Саудовской Аравией уже забыли"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед игрой с Египтом заявил, что он и его футболисты уже забыли победу над командой Саудовской Аравии (5:0) в матче группового турнира чемпионата мира.

– Единственная команда, которая выиграла уверенно – Россия. Вам это льстит? И почему фавориты уступают?

- Только турнир покажет, что это победа дает. Понятно, что они провели хорошие контрольные матчи с топ-сборными. Нам ничего не льстит. Мы стартовали с победы, три очка есть три очка. Это настраивает россиян изначально на положительный лад. Это приятная, но уже история. Мы эту победу уже забыли. Надо писать новую историю, и надеюсь, что в Санкт-Петербурге (в матче с Египтом. – Прим. "СЭ") нам это удастся.

– Почувствовали ли ребята, что дома играют? И каков сейчас настрой?

– Мы и до игры чувствовали себя достаточно комфортно. В команде хорошее настроение. Кто был на сборе в Австрии – тот видел. Предстартовое волнение никто еще не отменял, но мы с этим справились. Футболисты – молодцы. За ребят не могу ответить, тветит капитан.

Матч Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник. Игра начнется в 21:00 (мск). (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



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