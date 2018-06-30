Станислав Черчесов: "Не боги горшки обжигают. У нас есть шанс победить Испанию"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.

- После матча с Уругваем вы сказали, что "Лужники" - ваш стадион. Весной 1991 года "Спартак" здесь играл с "Реалом". Вы были в воротах, а Йерро (нынешний главный тренер сборной Испании. - Прим. "СЭ") выступал за "Реал". Здесь сыграли 0:0. Помните ли вы эту игру?

- И тогда, и сейчас испанцы являлись фаворитами, но, как говорят в России, не боги горшки обжигают. Это тот рецепт, который вы хотели услышать. Фернандо я помню, он был великолепным игроком, а сейчас - великолепный руководитель. Сейчас другие "Лужники", другая погода. Но нам удалось сделать то, во что никто не верил. У нас есть шанс это повторить. (Игорь РАБИНЕР)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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