Станислав Черчесов: "Надежд у сборной на ЧМ-2018 нет. Есть цели"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался называть цели команды на чемпионате мира-2018. Сегодня россияне провели первую тренировку на сборах в Новогорске. Сбор продлится до 20 мая, после чего россияне отправятся в Австрию.

– Какие надежды у сборной на чемпионат мира?

– Надежд нет, есть цели, к которым надо спокойно, в рабочем режиме подготовиться.

– А цели какие?

– Вам все расскажи, а вы больше сюда не придете. Давайте подождем до завтра. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Черчесова //

Сборная России на чемпионате мира по футболу