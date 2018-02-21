Станислав Черчесов: "Мутко порой критикуют, но я с ним на связи чуть ли не каждый день"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА стал нынешний главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов. В разговоре он затронул тему взаимодействия с главой РФС Виталием Мутко.

- С того момента, как я заступил на свой пост, не было ни одного момента, чтобы что-то делалось без обсуждения, - заявил Черчесов. - Капризов у меня нет, есть аргументы, которые я привожу. Ни разу мы не полетели куда-то, чтобы это не было согласовано - гостиница, поле и так далее. Виталия Мутко порой критикуют, но я с ним на связи чуть ли не каждый день.



Не было такого, чтобы я позвонил, а он не ответил или позже не перезвонил. И все договоренности, которые мы обсудили, всегда четко выполняются.

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