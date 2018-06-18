Станислав Черчесов: "Дай Бог, чтобы Салах был здоров"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов надеется, что египетский нападающий Мохамед Салах здоров и сможет сыграть против его команды в матче группового этапа чемпионата мира.

– Какова ваша стратегия против Салаха?

– У каждой команды есть игроки, на которых надо обращать внимание. У Египта достаточно ровная команда, но выделяется он. Естественно, надо все учитывать, но мы играем не против одного игрока. Есть понимание, что завтра делать, и мы это сделаем.

– Есть ли кому у нас исполнить роль Серхио Рамоса? То есть уронить Салаха.

– Во-первых, Рамос это, наверное, не специально сделал. Во-вторых, футбол – контактный вид спорта, где есть травмы. Дай Бог, чтобы он был здоров и радовал болельщиков из Египта и всего мира. Такие игроки украшают чемпионаты мира.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу