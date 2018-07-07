Станислав Черчесов: "Болейте за нас пожалуйста, это нас окрыляет, ноги сами несут"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесова в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии обратился к болельщикам.

- Аппетит приходит во время еды? Он всегда был у нас хороший, - сказал во флеш-интервью Черчесов. - Сегодня другого уровня матч, хотелось бы выступить так, чтобы выйти дальше.



Участие Жиркова под большим вопросом, он вчера не тренировался в общей группе. Могу повториться, болейте пожалуйста за нас, это нас окрыляет, когда сложно, а ноги сами несут.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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