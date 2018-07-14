Средний возраст иностранных болельщиков на ЧМ-2018 - 33 года

Волонтеры, работающий на ЧМ-2018, провели опрос среди иностранных болельщиков, прибывших на турнир. Они определяли средний возраст фанатов. Опрос был проведен среди более чем 5 тысяч гостей.

Как сообщает RT, средний возраст болельщиков, приехавших в Россию, составляет 33 года. В среднем они провели в России по 12 дней.

Подавляющее число респондентов приехали из Аргентины, Колумбии, США, Китая, Англии, Хорватии, Франции и Бразилии.

Все о чемпионате мира по футболу-2018