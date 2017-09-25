Сотрудники ФСБ посетили "Самара Арену"

Оперативный штаб под руководством начальника УФСБ России по Самарской области провел учения по обеспечению безопасности на стадионе "Самара Арена", сообщает samru.ru.

Мероприятие прошло в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. В ходе учений были отработаны действия при возможном возникновении происшествий чрезвычайного характера на объекте, порядок взаимодействия с представителями оргкомитета "Россия-2018".

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.