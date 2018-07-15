СМИ: Сампаоли покинет сборную Аргентины и получит 2 миллиона долларов

Руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) договорилось о досрочном расторжении контракта с главным тренером национальной сборной Хорхе Сампаоли, информирует Ole. Сумма неустойки составит 2 миллиона долларов, а не 8, как предполагалось.

Ранее сообщалось, что Сампаоли продолжит работу со сборной Аргентины, несмотря на неудачное выступление команды на чемпионате мира в России.

Тем не менее, в числе потенциальных претендентов на пост главного тренера сборной Аргентины назывались Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Матиас Альмейда ("Гвадалахара"), Марсело Галлардо ("Ривер Плейт") и Рикардо Гарека (сборная Перу).

Напомним, сборная Аргентины вылетела с чемпионата мира-2018, проиграв Франции (3:4) в 1/8 финала. В группе "альбиселесте" заняли второе место в группе, сыграв вничью с Исландией (1:1), проиграв Хорватии (0:3) и победив Нигерию (2:1).