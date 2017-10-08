Славолюб Муслин: "Сербия уверена, что сможет победить Грузию"

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Грузии отметил, что предстоящая встреча очень важна для его команды. По его словам, сербские футболисты одержат победу и обеспечат себе выход на мировое первенство.

– Матч с Грузией очень важен для нас, – цитирует пресс-служба сборной Сербии Муслина. – Мы знаем, что это сложная игра, и также понимаем, что у нас есть большая возможность сотворить историю. Мы уверены, что победим Грузию завтра.