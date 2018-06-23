Скауты "Арсенала" просматривают Головина на ЧМ-2018

Скауты "Арсенала" внимательно следят за полузащитником сборной России и ЦСКА Александром Головиным на матчах чемпионата мира, утверждает британское издание Express. В трансфере 22-летнего хавбека лично заинтересован новый главный тренер "канониров" Унаи Эмери.

Издание сообщает, что скауты лондонского клуба готовят подробный отчет об игре российского футболиста. Ранее СМИ писали о том, что Головиным интересуются "Ювентус", "Челси" и "Монако".

В минувшем сезоне Головин провел 49 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач. В настоящий момент он выступает на чемпионате мира, где отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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