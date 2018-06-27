22:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой и в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет против Швеции


Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Коста-Рики (2:2) в матче 3-го тура группового раунда чемпионата мира.

Сборная Швейцарии набрала 5 очков и заняла второе место в группе E. В первом матче плей-офф швейцарцы сыграют против Швеции, которая выиграла группу F.

Встреча Швеция - Швейцария пройдет в Санкт-Петербурге 3 июля, начало – в 17.00 по московскому времени.

Коста-Рика с одним очком финишировала на последнем месте в группе E и покидает турнир.

Чемпионат мира - 2018 

Группа E 

Швейцария - Коста-Рика - 2:2 (1:0)

Голы: Джемаили, 31 (1:0). Уостон, 56 (1:1). Дрмич, 88 (2:1). Зоммер, 90+3 - в свои ворота (2:2). 

Нереализованный пенальти: Руис, 90+3 (штанга)

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес, Шачири (Ланг, 81), Бехрами (Закария, 60), Джака, Джемаили, Эмболо, Гавранович (Дрмич, 69).

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Уостон, Гамбоа (Смит, 90+3), Борхес, Гусман (Асофейфа, 90+1), Овьедо, Колиндрес (Уоллас, 81), Кэмпбелл, Руис.

Предупреждения: Гамбоа, 11. Кэмпбелл, 29. Лихтштайнер, 37. Закария, 75. Шер, 83. Уостон, 89. 

Судьи: ТЮРПЕН, ГРИНГОР, ДАНО (все Франция).

ВАР: Цвайер. Данкерт, Борш (все Германия), Марчиняк (Польша).

27 июня. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 43319 зрителей.

Швейцария - Коста-Рика

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