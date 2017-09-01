Швейцария разгромила Андорру, матч прерывался из-за ливня

Сборная Швейцарии разгромила Андорру в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 и обеспечила себе место по меньшей мере в стыковых матчах. Швейцарцы в отборе одержали семь побед в семи играх и возглавляют таблицу группы B, опережая на 3 очка Португалию.

Отметим, что игра прерывалась примерно на 10 минут из-за сильного ливня.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа B

Швейцария - Андорра - 3:0 (1:0)

Голы: Сеферович, 43 (1:0). Сеферович, 63 (2:0). Лихтштайнер, 67 (3:0).

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Шачири, Джака (Закария, 66), Цубер (Дердийок, 46), Фройлер, Мехмеди (Фернандес, 73), Сеферович.

Андорра: Гомес, Рубио, Лима, М.Гарсиа, Лловера, Виейра, Пуйоль (Морено, 90+1), Ребес, Алаэс, Клементе (Э.Гарсиа, 82), Мартинес (Санчес, 76).

Предупреждения: Алаэс, 40. Клементе, 50. Гомес, 60.

Судья: Хансен (Норвегия).