Швейцария на выезде обыграла Северную Ирландию

Сборная Швейцарии на выезде обыграла Северную Ирландию в первом стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 1:0. Единственный гол был забит во втором тайме с пенальти. 11-метровый реализовал защитник "Милана" Рикардо Родригес.

Напомним, ответный матч состоится 12 ноября. Игра пройдет в Базеле.

Чемпионат мира-2018

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1-й матч

Северная Ирландия - Швейцария - 0:1 (0:0)

Гол: Родригес, 58 - с пенальти (0:1).

Северная Ирландия: Макговерн, Маклафлин, Дж.Эванс, Маколи, Брант, Магеннис, К.Эванс (Сэвилл, 65), Дэйвис, Норвуд, Даллас (Уорд, 52), Лафферти (Вашингтон, 78).

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Аканджи, Шер, Родригес, Шачири, Закария, Джака, Джемаили (Фрай, 83), Цубер (Мехмеди, 87), Сеферович (Эмболо, 77).

Предупреждения: Шер, 5. К.Эванс, 57.

Судья: Хацеган (Румыния).

9 ноября. Белфаст. Стадион Windsor Park.