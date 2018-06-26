Швейцария готовится к матчу с Коста-Рикой в полном составе

Сборная Швейцарии тренируется в полном составе в преддверии матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Коста-Рики, сообщает ТАСС. В первые 15 минут занятия, за которыми могла наблюдать пресса, игроки провели разминку и приступили к упражнениям с мячом.

Игра Швейцария - Коста-Рика состоится в Нижнем Новгороде 27 июня.

Швейцария - Коста-Рика: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.00 (время московское) //

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