Швеция с Гранквистом и Дания голов не забили

Сборные Швеции и Дании сыграли вничью в товарищеском матче. За шведов 90 минут отыграл защитник Андреас Гранквист, покинувший в конце сезона "Краснодар".

Товарищеский матч

Швеция - Дания - 0:0

Швеция: Ольсен, Гранквист (Янссон, 46), Ольссон, Крафт (Лустиг, 74), Линделеф, Экдаль (Свенссон, 46), Хильемарк, Дурмаз (Ларссон, 83), Форсберг, Берг (Роден, 65), Тойвонен (Телин, 65).

Дания: Шмайхель, Кьер (Вестергорд, 63), Кристенсен, Далсгор, Стрюгер Ларсен, Квист, Крун-Дели (Шене, 60), Делэйни, Йергенсен (Дольберг, 73), Поульсен (Фишер, 77), Систо (Брейтуэйт, 46).

Судья: Штилер (Германия).