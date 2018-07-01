Серхио Рамос: "Россияне довели нас до пенальти, что было для них единственным шансом"

Защитник и капитан сборной Испании Серхио Рамос отметил, что гордится своей командой, несмотря на вылет в 1/8 финала чемпионата мира от России (1:1, по пен. 3:4).

- Это большой удар, что бывает всегда, когда вылетаешь с чемпионата мира, очень тяжело. Команда сделала все, что могла, - цитирует Marca Рамоса. - Мы показали характер, но россияне довели нас до пенальти, что было для них единственным шансом. Пенальти – это лотерея, и мы проиграли, но я, как капитан, горжусь командой. Мы надеемся, что это не конец нашего поколения, у нас есть команда, которая может двигаться дальше. Мы еще можем выиграть большие турниры.