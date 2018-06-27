Сергей Панов: "Стадион "Нижний Новгород" станет местом "боевой славы"

Бывший баскетболист сборной России, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов уверен, что стадион "Нижний Новгород" будет востребован и после чемпионата мира-2018. На нем будет играть клуб ФНЛ "Олимпиец", который будет переименован в "Нижний Новгород", а также проводиться различные мероприятия.

- После чемпионата мира по футболу россияне и зарубежные гости захотят посмотреть на арену, как на одну из площадок, где играли национальные сборные, - цитирует ТАСС Панова. - Стадион станет своего рода местом "боевой славы", поэтому наш грандиозный спортивный объект в ближайшие годы может стать отдельным туристическим продуктом.

Я уверен, что ажиотаж, вызванный чемпионатом, подогреет в регионе интерес к спорту как к таковому, и нижегородцы будут с удовольствием приходить на арену, чтобы поболеть за наш "Олимпиец".

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей