Сергей Кирьяков – о пенальти Смолова: "Позволить себе так пробить может лидер, забивший много голов"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков выразил мнение о неудаче Федора Смолова в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами. Россияне уступили – 2:2 (пен. – 3:4).

– В таких матчах многое решают нюансы, индивидуальное мастерство, командные взаимодействия, – сказал Кирьяков. – Много чего должно сойтись для победы. На поле мы увидели много эмоций и желания со стороны обеих команд. Инициатива переходила от одной сборной к другой, а апофеозом стала серия пенальти, в которой все решают нервы, психология. К сожалению, нам чуть-чуть не хватило до исторического достижения.

– Сейчас все обсуждают удар Смолова в серии пенальти, который Федору не удался. Стоило пробить иначе?

– Он исполнял в стиле игрока сборной Чехословакии Антонина Паненки – подсек мяч, чтобы тот издевательски полетел в ворота по центру. Но этот удар у Смолова не получился. Сейчас многие могут осуждать Федора за это, потому что такое может себе позволить только футболист, который забил много мячей на чемпионате, лидер команды, у него больше права на подобные вещи. Но я не думаю, что сейчас нужно посыпать голову пеплом. Федор сам расстроен и команда тоже. Ребята потеряли много эмоций и опустошены. Надо просто поблагодарить всех и тренерский штаб за огромную работу. Перед чемпионатом мира над командой издевались, смеялись, лился негатив. Но футболисты перевернули ситуацию. Нужно об этом говорить. На наш футбол теперь будут смотреть по-другому. Сборная очень достойно смотрелась против мировых лидеров – испанцев, хорватов. Показали и умение закрываться и атаковать, как в четвертьфинале, когда надо было отыгрываться. Но нам нельзя почивать на лаврах хотя и добились шикарного результата. Необходимо держать новый уровень. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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