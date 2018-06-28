Сергей Кирьяков: "Немцы играли очень плохо и очень медленно"

Экс-форвард "Карлсруэ" и сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал "СЭ" выступление сборной Германии на чемпионате мира-2018. Накануне команда Йоахима Лева уступила Корее (0:2) и заняла четвертое место в группе F.

- Немцы играли очень плохо и очень медленно – сложилось впечатление, что команда плохо готова физически, - отметил Кирьяков. – Особенно по вчерашнему матчу это было заметно, когда в середине второго тайма были шансы перевернуть ход матча. Немцы славились тем, что могли переломить тяжелые ситуации и добить соперника в концовках. Но в этой игре они были очень тяжелые, словно быстро устали. Концовку просто провалили, когда нужно было добавить. При потере мяча за счет прессинга немцы раньше быстро возвращали его себе, но теперь это не сработало. Медленная игра немцев позволила корейцам быстро перестраиваться по мячу и насыщать зону, где он находился. Это помогало. Разочаровали некоторые игроки, которые раньше были лидерами команды. Езил бегал вразвалочку. Меня, как нападающего, разочаровало отсутствие забивного нападающего. Этим немцы всегда славились. В каждой плеяде игроков были форварды, которые находились в штрафной, навязывали борьбу. Такие как Клозе, Клинсманн, Хрубеш, Румменигге и так далее. Такого не оказалось в этой сборной.

- Вернер не дотягивает?

- Он чувствует себя на этой позиции очень неуютно. Во втором тайме его смещали во фланг, и выходил Гомес. Но Марио по возрасту вряд ли можно отнести к нападающему, который напрягает защитников и ведет себя агрессивно. Разочаровали Дракслер и Мюллер – от них ждали большего, а сыграли они слабо. Вся линия атаки выглядела неважно, в середине не хватало скорости. Тот же Кроос в "Реале" играет очень быстро – на раз-два. Здесь он использует четыре-пять касаний, и это затягивает атаки. В обороне Боатенг и Хуммельс часто проигрывали борьбу и не отличались скоростными качествами. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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