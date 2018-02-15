Сергей Карякин: "Благодаря ЧМ-2018 многие иностранцы иначе взглянут на Россию"

Российский квадроциклист, чемпион "Дакара"-2017 и посол ЧМ-2018 от Екатеринбурга Сергей Карякин отметил ажиотаж, который в мире вызывает чемпионат мира-2018. Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

- Весь мир ждет этого события. Весь мир ждет от России настоящего футбольного праздника, - цитирует Welcome 2018 Карякина. - Думаю, благодаря ЧМ многие иностранцы иначе взглянут на нашу страну. Что уж говорить, они раньше и городов-то кроме Москвы и Санкт-Петербурга никаких не знали. Я помню, как на "Дакаре" в 2017 году у меня был логотип Свердловской области. И очень многие спрашивали: "Екатеринбург? Это вообще в России?" В этом году таких вопросов не было. Зато были искренний интерес к тому, как идет подготовка к ЧМ в моем родном городе. Я честно отвечал, что отлично.