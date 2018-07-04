Сергей Хусаинов: "Удивился, что арбитр из США судил матч Англии. Может, у Коллинки не было выбора?"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" работу американского рефери Марка Гейгера, который был назначен на игру 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия – Англия (1:1, пен. – 3:4). После встречи южноамериканцы раскритиковали его работу.

- Конечно, его назначение вызвало удивление, - отметил Хусаинов. – Может быть, у Коллинки (Пьерлуиджи Коллина, глава судейского комитета УЕФА. – Прим. "СЭ") не было выбора? Это не самый лучший выбор. Многие колумбийские ребята играют в европейских чемпионатах, про англичан вообще не говорю – они все у себя играют. Поэтому желательно было бы увидеть любого европейского арбитра. Любого. Но, к сожалению, на таких турнирах присутствует элемент политики.

- Как оцените работу Гейгера?

- Конечно, у него нет такого опыта работы с участием игроков высокого класса. Там (в США. – Прим. "СЭ") совсем другой чемпионат, он первый раз столкнулся с набором таких исполнителей. (Игорь НОВИКОВ)

Сборная Англии вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с командой Швеции (7 июля, Самара).

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