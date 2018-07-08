Сергей Горлукович: "Нужно дать по башке тем, кто писал, что Смолов перейдет в "Боруссию" и "Реал". Вот у него голова и закружилась"

Бывший защитник сборных СССР и России выразил мнение, что у Федора Смолова закружилась голова от слухов, которые сватали его в серьезные европейские клубы.

– Смолов не сломается психологически после такого турнира?

– Ох... Его, наверное, ждут в "Манчестер Сити" и "Барселоне". Он же уже поиграл в "Боруссии", "Реале", да? Какие клубы у нас еще остались – "Сити", "Челси"... А, еще, кстати, БАТЭ. Вот туда можно. На самом деле, надо дать по башке тем людям, которые распространяли все эти слухи про трансферы. Вот, наверное, голова у него и закружилась. Надо футболом заниматься, а не сплетни распускать!

– Осуждаете Федора за то, как он пробил пенальти?

– Да нет, конечно! По-пижонски исполнил или нет... Какая тут разница? Это лотерея. Ребята, вы вообще эту тему не обсуждайте! Если человек оценивает, как игрок пробил пенальти, с ним вообще не о чем говорить. Просто в целом Смолов оказался не готов психологически к турниру.

– Что будет с ним дальше?

– Кто же знает? Это психологический барьер, который нужно преодолеть. Стоит поменьше рассуждать о клубах, которые им интересуется, и пахать на поле. Вот и все. Смолову придется тяжело. Но у него уже случались такие моменты в карьере – нападающий их переборол. Хотелось бы, чтобы Федор не пропал, а, наоборот, закалился.

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