Сербские СМИ: "Шачири ссылался на так называемую великую Албанию"

Агентство "Танюг" сделало акцент на праздновании гола полузащитником сборной Швейцарии Джерданом Шачири в матче чемпионата мира-2018 против Сербии (2:1). Футболист играет в бутсах, на которых изображен флаг Косово, а также во время празднования гола он скрещивал руки на груди, что символизировало "крылья албанского орла", изображенного на флаге этой страны.

"Этнические албанцы, которые носят футболки других стран, часто отмечают голы таким образом, символически ссылаясь на так называемую великую Албанию", - говорится в сообщении. (Андрей КУЗИЧЕВ)

Швейцарские косовары против Сербии. Политика на ЧМ-2018