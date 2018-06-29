Семин прибудет в Москву, чтобы подержать Россию в матче против Испании



В настоящее время специалист находится в австрийском в Бад Кляйнкирххайме, где железнодорожники проводят сбор.



- Сейчас с командой на сборах в Австрии, в этот раз с нами много молодых и перспективных ребят, - написал в Инстаграме Семин. - Слышу много восторженных отзывов от иностранцев о чемпионате мира в России.



По их словам это лучший чемпионат мира. Наши болельщики очень доброжелательны и превращают это событие в настоящий футбольный праздник.



Как для себя, так и для гостей нашей страны. Так и должно быть, когда речь заходит про спорт №1 в мире - футбол. Молодцы!



Приеду на матч нашей сборной против сборной Испании поддержать команду. Увидимся с вами там!



Матч Испании и России пройдет 1 июля на московском стадионе "Лужники".

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф - здесь,

календарь матчей и расписание по городам - здесь