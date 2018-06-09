17:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Счастливые Месси и Агуэро в составе сборной Аргентины вылетели в Россию. Фото


Сборная Аргентины вылетела в Россию для участия в чемпионате мира-2018. "Альбиселесте" на время турнира разместятся в подмосковных Бронницах. 

Ранее стало известно, что персонал сборной привез в Россию три тонны продуктов. Это было сделано для того, чтобы члены команды могли питаться привычными для себя продуктами.

 

@leomessi #russia #afa #russia2018 #mundial

Публикация от Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) 9 Июн 2018 в 7:14 PDT

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Аргентинцы в рамках группового турнира сыграет с командами Исландии (16 июня, Москва), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург). 

Все о чемпионате мира-2018

Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!