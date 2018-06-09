Счастливые Месси и Агуэро в составе сборной Аргентины вылетели в Россию. Фото

Сборная Аргентины вылетела в Россию для участия в чемпионате мира-2018. "Альбиселесте" на время турнира разместятся в подмосковных Бронницах.



Ранее стало известно, что персонал сборной привез в Россию три тонны продуктов. Это было сделано для того, чтобы члены команды могли питаться привычными для себя продуктами.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Аргентинцы в рамках группового турнира сыграет с командами Исландии (16 июня, Москва), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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