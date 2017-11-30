Сборная участников жеребьевки ЧМ-2018: Симонян в атаке, Марадона с Забивакой в полузащите

Официальный Твиттер сборной России опубликовал "сборную" участников жеребьевки чемпионата мира-2018. Церемония пройдет в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря. Ведущим шоу станет Иван Ургант, саму жеребьевку проведут журналистка Мария Командная и бывший форвард сборной Англии Гари Линекер. Ассистировать им будут другие звезды футбола прошлого, из которых получилась необычная сборная.
Команда по версии Твиттера сборной играет по схеме 4-2-4, причем линию полузащиты составят аргентинец Диего Марадона и талисман ЧМ-2018 волк Забивака. "Тренерами" же станут Ургант и Командная.
Полностью состав вымышленной команды выглядит следующим образом: Бэнкс - Пуйоль, Кафу, Каннаваро, Блан - Марадона, Забивака - Клозе, Форлан, Симонян, Линекер.
Бразилец Неймар же будет смотреть жеребьевку по телевизору под поп-корн.
Представляете, если бы участники завтрашней церемонии жеребьевки ЧМ2018 вышли вместе на футбольное поле? Получилась бы настоящая команда мечты! ⚽️🥇✨👍 @fifaworldcup_ru @GaryLineker @DiegoForlan7 @blanc @fabiocannavaro @Carles5puyol @urgantcom @komandnaya @FIFAWorldCup pic.twitter.com/Asqkx5Cp7p– Сборная России (@TeamRussia) 30 ноября 2017 г.
Дополнительная информация
- Диего Марадона
- Диего Форлан
- Мирослав Клозе
- Лоран Блан
- Карлес Пуйоль
- Сборная Англии (футбол)
- Гари Линекер
- Никита Симонян
- Фабио Каннаваро
- Забивака
- Кафу