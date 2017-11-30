Сборная участников жеребьевки ЧМ-2018: Симонян в атаке, Марадона с Забивакой в полузащите

Официальный Твиттер сборной России опубликовал "сборную" участников жеребьевки чемпионата мира-2018. Церемония пройдет в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря. Ведущим шоу станет Иван Ургант, саму жеребьевку проведут журналистка Мария Командная и бывший форвард сборной Англии Гари Линекер. Ассистировать им будут другие звезды футбола прошлого, из которых получилась необычная сборная.

Команда по версии Твиттера сборной играет по схеме 4-2-4, причем линию полузащиты составят аргентинец Диего Марадона и талисман ЧМ-2018 волк Забивака. "Тренерами" же станут Ургант и Командная.

Полностью состав вымышленной команды выглядит следующим образом: Бэнкс - Пуйоль, Кафу, Каннаваро, Блан - Марадона, Забивака - Клозе, Форлан, Симонян, Линекер.

Бразилец Неймар же будет смотреть жеребьевку по телевизору под поп-корн.