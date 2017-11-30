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Сборная участников жеребьевки ЧМ-2018: Симонян в атаке, Марадона с Забивакой в полузащите


Официальный Твиттер сборной России опубликовал "сборную" участников жеребьевки чемпионата мира-2018. Церемония пройдет в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря. Ведущим шоу станет Иван Ургант, саму жеребьевку проведут журналистка Мария Командная и бывший форвард сборной Англии Гари Линекер. Ассистировать им будут другие звезды футбола прошлого, из которых получилась необычная сборная. 

Команда по версии Твиттера сборной играет по схеме 4-2-4, причем линию полузащиты составят аргентинец Диего Марадона и талисман ЧМ-2018 волк Забивака. "Тренерами" же станут Ургант и Командная. 

Полностью состав вымышленной команды выглядит следующим образом: Бэнкс - Пуйоль, Кафу, Каннаваро, Блан - Марадона, Забивака - Клозе, Форлан, Симонян, Линекер

Бразилец Неймар же будет смотреть жеребьевку по телевизору под поп-корн.

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamRussia/status/936258662515036161

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