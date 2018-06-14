Сборная России: "У Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, по предварительным данным, получил травму мышц задней поверхности бедра в матче открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии.

- У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра, - сообщается в официальном Твиттере сборной России. - Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ. Здоровья, Алан!

Напомним, после первого тайма россияне ведут со счетом 2:0 (Газинский, Черышев). "СЭ" ведет онлайл-трансляцию встречи.