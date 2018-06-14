Сборная России избежала дореволюционного антирекорда

Разгромив Саудовскую Аравию, сборная России прервала безвыигрышную серию, которая продолжалась семь матчей. Станислав Черчесов избежал повторения дореволюционного антирекорда тренеров Георгия Дюперона и Роберта Фульды. Под их руководством команда Российской империи не выиграла ни одну из восьми встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные серии без побед для одного тренерского штаба в истории отечественного футбола
|
Команда
|
Тренер
|
Год
|
И
|
Н
|
П
|
М
|
Завершение
|
Российская империя
|
Георгий ДЮПЕРОН/Роберт ФУЛЬДА
|
1912-1914
|
8
|
3
|
5
|
7-40
|
-
|
Россия
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
2018
|
7
|
3
|
4
|
6-13
|
Сауд.Аравия – 5:0
|
СССР
|
Евгений ГОРЯНСКИЙ
|
1973
|
6
|
2
|
4
|
1-5
|
Увольнение
|
СНГ
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
1992
|
6
|
5
|
1
|
5-8
|
Увольнение
|
Россия
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
1998
|
6
|
0
|
6
|
5-14
|
Увольнение
|
Россия
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
2016
|
6
|
2
|
4
|
6-13
|
Увольнение
|
СССР
|
Николай МОРОЗОВ
|
1964-1965
|
5
|
4
|
1
|
3-4
|
Греция – 3:1
|
СССР
|
Эдуард МАЛОФЕЕВ
|
1986
|
5
|
1
|
4
|
1-6
|
Увольнение
|
Россия
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
2002
|
5
|
3
|
2
|
3-6
|
Тунис – 2:0
|
Россия
|
Георгий ЯРЦЕВ
|
2004
|
5
|
2
|
3
|
4-8
|
Греция – 2:1