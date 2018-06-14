Сборная России избежала дореволюционного антирекорда

Разгромив Саудовскую Аравию, сборная России прервала безвыигрышную серию, которая продолжалась семь матчей. Станислав Черчесов избежал повторения дореволюционного антирекорда тренеров Георгия Дюперона и Роберта Фульды. Под их руководством команда Российской империи не выиграла ни одну из восьми встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные серии без побед для одного тренерского штаба в истории отечественного футбола