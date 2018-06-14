20:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России избежала дореволюционного антирекорда


Разгромив Саудовскую Аравию, сборная России прервала безвыигрышную серию, которая продолжалась семь матчей. Станислав Черчесов избежал повторения дореволюционного антирекорда тренеров Георгия Дюперона и Роберта Фульды. Под их руководством команда Российской империи не выиграла ни одну из восьми встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные серии без побед для одного тренерского штаба в истории отечественного футбола

Команда

Тренер

Год

И

Н

П

М

Завершение

Российская империя

Георгий ДЮПЕРОН/Роберт ФУЛЬДА

1912-1914

8

3

5

7-40

-

Россия

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

2018

7

3

4

6-13

Сауд.Аравия – 5:0

СССР

Евгений ГОРЯНСКИЙ

1973

6

2

4

1-5

Увольнение

СНГ

Анатолий БЫШОВЕЦ

1992

6

5

1

5-8

Увольнение

Россия

Анатолий БЫШОВЕЦ

1998

6

0

6

5-14

Увольнение

Россия

Леонид СЛУЦКИЙ

2016

6

2

4

6-13

Увольнение

СССР

Николай МОРОЗОВ

1964-1965

5

4

1

3-4

Греция – 3:1

СССР

Эдуард МАЛОФЕЕВ

1986

5

1

4

1-6

Увольнение

Россия

Олег РОМАНЦЕВ

2002

5

3

2

3-6

Тунис – 2:0

Россия

Георгий ЯРЦЕВ

2004

5

2

3

4-8

Греция – 2:1

 

Россия - Саудовская Аравия

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Саудовской Аравии?
голосовать
К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
Материалы других СМИ