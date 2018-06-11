Сборная Нигерии отправилась на ЧМ-2018 в Россию. Ее уже ждут в Ессентуках

Сборная Нигерии в Твиттере сообщила, что команд отправилась в Россию на чемпионат мира-2018. Русскоязычный Твиттер мирового первенства, в свою очередь, опубликовал фотографии из города Ессентуки, в котором во время турнира будут жить "суперорлы".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Сборная Нигерии на турнире в России сыграет в группе D, где ее соперниками будут Хорватия (16 июня, Калининград), Исландия (22 июня, Волгоград) и Аргентина (26 июня, Санкт-Петербург).

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Ессентуки ждут в гости сборную Нигерии, которая будет базироваться в городе во время #ЧМ2018 pic.twitter.com/5cPN80kqFu – Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 11 июня 2018 г.

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