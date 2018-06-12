Сборная Нигерии довольна приемом в Ессентуках

Министр физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков сказал, что сборная Нигерии довольна тем, как команду приняли в Ессентуках.

- Нормально встретили, хлебом-солью, в ответном слове они поблагодарили за теплый прием, сказали, что им все понравилось, - цитирует министра ТАСС. - Футболисты нацелены на победу, говорят, что хотели бы в финале сыграть со сборной России. Сегодня в 17:00 будет открытая тренировка.

На ЧМ-2018 сборная Нигерии сыграет в группе D с командами Хорватии, Исландии и Аргентины.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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